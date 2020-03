Ciclismo: ripresa la stagione della Benessere e Sport con ottimi successi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:53 - 05 Marzo 2020

Molto positivi i risultati degli atleti della Benessere e Sport Bike Team.

Domenica 19 gennaio è ripartita la stagione agonistica 2020 della Benessere e Sport Bike Team. Un terzo posto di Claudio Ardondi a Ferrara ha inaugurato la nuova stagione, mentre a febbraio, sabato 1, vittoria di Renzo Pesaresi a Vecchiazzano di Forlì (piazzamenti per Sancisi, Roncassaglia e Mascetti). Seconda vittoria del 2020 una settimana dopo a San Carlo (Ferrara) con Claudio Ardondi. Sabato 15 febbraio terzo successo con Claudio Valentini a Villagrappa di Forlì, piazzamenti per per Manfroni, Ardondi, Sancisi, Novelli e Roncassaglia. Ultima gara, prima delle sospensioni legate alla diffusione di contagi di Coronavirus, il terzo gradino del podio per Mario Ceccaroni al Misano World Circuit (sesto Renzo Pesaresi).