Uccisa con 19 coltellate in albergo: marito condannato a 8 anni per omicidio 

Cronaca

Rimini

| 17:44 - 05 Marzo 2020

Il delitto avvenne nel residence di Santa Cristina in Val Gardena.

Paolo Zoni, pensionato 65enne che uccise la moglie sessantenne Rita Pissarotti con 19 coltellate, è stato condannato in tribunale a Bolzano ad una pena di 8 anni per omicidio. L'uomo è ora agli arresti domiciliari in una casa famiglia di Rimini. Il Gup Walter Pelino ha accolto la richiesta di condanna del Sostituto Procuratore Axel Bisignano, a fronte anche dello stato di seminfermità mentale dell'imputato accertato da una perizia psichiatrica disposta dallo stesso Gup. Zoni ha anche beneficiato dello sconto di pena previsto dal rito abbreviato. Ancora non chiaro il movente dell'omicidio: il 65enne soffriva di amnesie e di un forte disturbo della personalità, e avrebbe agito in preda ad un improvviso raptus.