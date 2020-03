Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Gianluca Pozzi, morì la scorsa domenica in un incidente

Attualità

| 17:32 - 05 Marzo 2020

I funerali di Gianluca Pozzi sono stati celebrati alla Chiesa Regina Pacis.

E' stato celebrato oggi (giovedì 5 marzo) il funerale di Gianluca Pozzi, il 56enne deceduto domenica scorsa in un tragico incidente stradale in via Melucci a Rimini. In tanti erano presenti alla funzione religiosa alla Chiesa Regina Pacis di Rimini: parenti, amici, gli avventori del Bar Sport di Rimini, gli amici dell'Harley-Stol, numerosi sportivi che praticano il Triathlon e il nuoto, le due discipline sportive amate da Gianluca, che faceva parte del gruppo Master di nuoto del Garden Sporting Center di Rimini. «E' stata una cerimonia commovente, tante generazioni presenti per salutare Gianluca», hanno riferito alcuni dei partecipanti. Molto emozionante è stato il messaggio letto durante la funzione da Federico, il fratello maggiore del defunto, il cui corpo è stato seppellito nel cimitero di Casalecchio.