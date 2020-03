Coronavirus: neo presidente dell'assemblea regionale Petitti in autoisolamento

Attualità

Rimini

| 17:17 - 05 Marzo 2020

La neopresidente dell'assemblea regionale Emilia Romagna, la riminese Emma Petitti, è attualmente in quarantena volontaria presso la propria abitazione di Rimini. Questo dopo che gli assessori Raffaele Donini e Barbara Lori sono risultati positivi al Coronavirus. La Petitti ha precisato: «sto benissimo, non ho sintomi di nessun tipo», ma nella prima seduta, il 28 febbraio, era seduta proprio vicino a Donini. Per domani (venerdì 6 marzo) era prevista la convocazione dell'assemblea, ma si è deciso di revocarla. In merito la Petitti comunica che ​​​​​​​«dalla prossima settimana abbiamo già previsto un iter che ci permetterà di calendarizzare quelli che sono i lavori previsti dell'assemblea». Nel frattempo il lavoro prosegue tra telefoni, computer e videoconferenze.