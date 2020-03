In arrivo perturbazioni sul riminese: torna la pioggia, sabato neve sui rilievi fino a 700 metri

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:47 - 05 Marzo 2020

Bellaria Igea Marina (foto staff Centro Meteo Emilia Romagna).

Un veloce transito perturbato determinerà instabilità tra le ore pomeridiane e serali di oggi, Giovedì 5 Marzo, con qualche piovasco possibile specie a ridosso della costa, più probabile in serata. Nel corso della notte di Venerdì 6 Marzo veloce, seppur temporaneo, esaurimento dell’instabilità. Si ravvisa il rinforzo del vento dal tardo pomeriggio odierno, con disposizione da Sud-Ovest sui rilievi e da Sud-Est lungo la costa. Raffica moderata lungo la costa, sino a forte sui rilievi. Moto ondoso in aumento con mare mosso in serata.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia



Venerdì 6 Marzo





Sabato 7 Marzo





Domenica 8 Marzo



a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com Emissione del 05/03/2020 ore 15:30Nubi irregolari con ampie schiarite specie nelle ore centrali di giornata.deboli/moderate nottetempo in veloce transito con residui piovaschi possibili al primo mattino,in aumento, valori minimi compresi tra +6°C e +8°C, massime comprese tra +13°C e +15°C.deboli occidentali con residui rinforzi al mattino lungo la costa e poi da Sud-Ovest nel pomeriggio.mosso al mattino con moto ondoso in graduale attenuazione fino a poco mosso.alta.Molto nuvoloso o coperto, con schiarite dalla sera.rovesci moderati o a tratti più intensi di mattino, in progressiva attenuazione dal pomeriggio. Neve sui rilievi oltre i 700-800 metri, possibili fiocchi fin sui 500-600 metri in caso di fenomeni temporaneamente forti. Assenti in serata.in diminuzione, valori minimi compresi tra +1°C e +6°C, valori massimi compresi tra +5°C e +10°C.deboli/moderati dai quadranti settentrionali, con rinforzi da Nord/Nord-Est lungo la costa.da poco mosso a mosso.medio-alta. Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso.assenti.in diminuzione nei valori minimi, compresi tra 0°C e +5°C, in aumento nei massimi, compresi tra +9°C e +13°C.deboli dai quadranti orientali.da mosso a poco mosso.alta.La settimana inizierà all’insegna di un contesto perturbato, con possibili precipitazioni nelle ore centrali di giornata di Lunedì 9 Marzo e nella sera/notte di Martedì 10 Marzo in esaurimento. Proseguimento maggiormente stabile e soleggiato.Temperature in ripresa, su valori superiori alla media del periodo.Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook