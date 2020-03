Coronavirus: a San Giovanni chiuso centro ricreativo per anziani

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:40 - 05 Marzo 2020

Il Comune di San Giovanni in Marignano, già dalla scorsa settimana, ha sospeso le attività di aggregazione presso il Centro Ricreativo “L’Amicizia”, proprio in virtù dell’evidenza scientifica ed epidemiologica, fin da subito nota, rispetto alla maggiore vulnerabilità al Covid-19 da parte degli ultrasessantacinquenni.



L’amministrazione comunale ha concordato successivamente una linea d’azione con i referenti dei servizi sociali. Già dai giorni scorsi è stato preso contatto con gli anziani che partecipano alle numerose attività proposte durante l’anno, per informare e accompagnare i cittadini rispetto alle norme di prevenzione. Molti anziani, estremamente collaborativi, hanno avuto a loro volta funzione di antenne e agenti di informazione per altri coetanei e questo meccanismo sta dimostrando la sua efficacia non solo in termini sanitari, ma anche nel far comprendere ai cittadini le motivazioni della sospensione di attività e relazioni che per loro costituiscono la vita di tutti i giorni.



Consapevoli dell’importanza e della priorità di tutela delle persone più fragili, per età o malattie fisiche pregresse, l'amministrazione comunale chiede a tutta la cittadinanza la massima collaborazione, anche nel senso di favorire rapporti di buon vicinato. Il numero di telefono dedicato dall’amministrazione comunale alla popolazione più vulnerabile: 0541/828143 – 3351824803 (ufficio Servizi Sociali).