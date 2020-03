Ordinanza anti alcol a Rimini, sei sanzionati nella zona del mercato coperto

Attualità

Rimini

| 13:21 - 05 Marzo 2020

I controlli della Polizia Municipale nella zona del mercato coperto di Rimini.

Sono 6 le infrazioni, alla nuova ordinanza contro le problematiche derivanti dal consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche del centro storico, rilevate ieri (mercoledì 4 marzo) dalla Polizia Locale di Rimini. Il totale dei verbali sale a 43 dal 1 dicembre scorso, data di entrata in vigore dell'ordinanza. "Un servizio tra quelli prioritari organizzati dalla Polizia Locale", spiega l'amministrazione comunale di Rimini. Nella giornata di ieri (mercoledì 4 marzo) le pattuglie della Polizia municipale (6 agenti e 4 unità cinofile) hanno svolto i controlli nelle zone del mercato rionale e del mercato coperto. Oltre a una sanzione di 51 euro, l'ordinanza impone l'obbligo, da parte del trasgressore, di conferire immediatamente l’oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.