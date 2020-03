Coronavirus: San Giovanni sospende la rassegna Itinerari letterari

Attualità

San Giovanni in Marignano

12:51 - 05 Marzo 2020

Il sindaco di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli.



Il Comune di San Giovanni in Marignano sospende "Itinerari letterari", a seguito delle disposizioni statali sulle misure atte a prevenire i contagi da Coronavirus: "Con grande dispiacere, in accordo con Rapsodia Festival e tutti i collaboratori della Rassegna, ci vediamo costretti a sospendere Itinerari Letterari, inizialmente previsto per il mese di Marzo. Ci stiamo impegnando al massimo per garantire l'organizzazione degli eventi nel periodo estivo. Vi terremo informati di tutti gli aggiornamenti.

#laculturanonsiferma".