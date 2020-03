Bellaria Igea Marina: ultimata "la vela", l'arredo della rotonda di via Ravenna

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:44 - 05 Marzo 2020

La nuova rotatoria.

Completato a Bellaria Igea Marina il nuovo arredo della rotonda di via Ravenna, di recente realizzazione all’uscita dalla Statale 16. L’opera scelta, dei cui lavori si è occupata la società Anthea per un costo complessivo di circa 50.000 euro, rappresenta un grande omaggio alla marineria di Bellaria Igea Marina.



“Le Vele”, questo il nome dell’arredo, consiste proprio nella riproduzione di quelle vele al terzo che nei tempi passati identificavano e distinguevano le imbarcazioni di ogni marinaio: una sorta di araldica del mare dal valore estremamente pratico, poiché consentiva alle mogli in attesa in porto, di riconoscere l’imbarcazione del proprio caro al rientro dalla pesca.