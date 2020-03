Calcio C, si gioca a porte chiuse: ecco il programma delle partite del girone B

Sport

La Lega Pro, preso atto del DPCM del 4 marzo 2020, dispone lo svolgimento “a porte chiuse”. Il presidente Ghirelli intanto guarda avanti: "Ogni esperienza ci deve insegnare qualcosa e noi dobbiamo essere pronti a cambiare anche prassi consolidate. Proporrò che l’inizio del campionato 2020-2021 venga anticipato di una o due settimane per avere margini che non ci obblighino a finali di campionato faticosi e “intasati” in caso di emergenze". Ecco il programma del girone B.



12a GIORNATA RITORNO – 14-15-16 MARZO 2020



A.J. FANO TRIESTINA



CARPI IMOLESE

CESENA RAVENNA

FERALPISALÒ ARZIGNANO V.

FERMANA RIMINI

GUBBIO VIS PESARO

L.R. VICENZA SAMBENEDETTESE

PADOVA PIACENZA

REGGIO AUDACE MODENA

VIRTUSVECOMP VERONA SUDTIROL





RECUPERO 9a GIORNATA RITORNO – 18 - 19 MARZO 2020



CARPI GUBBIO



IMOLESE FERMANA

L.R. VICENZA PIACENZA

MODENA ARZIGNANO

V. RAVENNA PADOVA

RIMINI A.J. FANO

SAMBENEDETTESE CESENA

SUDTIROL FERALPISALÒ

TRIESTINA REGGIO AUDACE

VIS PESARO VIRTUSVECOMP VERONA





13a GIORNATA RITORNO – 21-22-23 MARZO 2020



ARZIGNANO V. A.J. FANO



CESENA FERMANA

MODENA GUBBIO

PADOVA L.R. VICENZA

PIACENZA VIRTUSVECOMP VERONA

RAVENNA CARPI

SAMBENEDETTESE REGGIO AUDACE

SUDTIROL IMOLESE

TRIESTINA FERALPISALÒ

VIS PESARO RIMINI





14a GIORNATA RITORNO – 25-26 MARZO 2020



A.J. FANO MODENA



CARPI ARZIGNANO V.

FERALPISALÒ RAVENNA

GUBBIO PIACENZA

IMOLESE VIS PESARO

L.R. VICENZA TRIESTINA

REGGIO AUDACE CESENA

RIMINI SAMBENEDETTESE

SUDTIROL PADOVA

VIRTUSVECOMP VERONA FERMANA





15a GIORNATA RITORNO – 28-29-30 MARZO 2020



GIRONE B



ARZIGNANO V. RIMINI

CESENA GUBBIO

FERMANA CARPI

PADOVA FERALPISALÒ

PIACENZA A.J. FANO

RAVENNA L.R. VICENZA

SAMBENEDETTESE SUDTIROL

TRIESTINA IMOLESE

VIRTUSVECOMP VERONA MODENA

VIS PESARO REGGIO AUDACE

RECUPERO 10a GIORNATA RITORNO – 1° APRILE 2020



A.J. FANO CARPI



ARZIGNANO V. RAVENNA

CESENA RIMINI

FERALPISALÒ IMOLESE

FERMANA MODENA

GUBBIO SUDTIROL

PADOVA TRIESTINA

PIACENZA VIS PESARO

REGGIO AUDACE L.R. VICENZA VIRTUSVECOMP

VERONA SAMBENEDETTESE