Ruba capi di abbigliamento in un negozio di Misano, arrestato L'uomo è un cattolichino: ha manomesso l'anti-taccheggio, ma è stato rintracciato dai Carabinieri

| 12:32 - 05 Marzo 2020

In manette un cattolichino per furto in un negozio di Misano Adriatico.