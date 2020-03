Nonostante il divieto di avvicinamento, continua a perseguitare l'ex compagna

Cronaca

Riccione

| 12:31 - 05 Marzo 2020

Carabinieri di Riccione (foto di repertorio).

Continua a perseguitare la ex compagna: arrestato dai Carabinieri di Cattolica. I militari, giovedì pomeriggio, hanno messo le manette ad un uomo originario di Cerignola. Già destinatario di un divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna, aveva invece continuato ad infastidirla, tanto che lei era stata costretta a cambiare le sue abitudini di vita. La donna si è così rivolta ai Carabinieri, con i quali già da tempo aveva un rapporto di fiducia, raccontando la situazione. L'uomo si trova in carcere a Rimini.