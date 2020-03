"Tutto andrà bene" tanti bigliettini anonimi sulle porte dei negozi di Novafeltria

Attualità

| 11:03 - 05 Marzo 2020

L'affettuoso messaggio per i negozianti di Novafeltria.

"Quando sono arrivata in negozio e ho trovato questi messaggi mi sono commossa" è ancora emozionata Roberta Pastorelli titolare di una attività commerciale in centro a Novafeltria. Insieme ad altre realtà economiche della cittadina, giovedì mattina all'apertura si è trovata tanti bigliettini con lo stesso un messaggio pieno di speranza "Tutto andrà bene". Non si sa quale sia la mano dietro a questa bella sorpresa in pieno periodo di tensione e preoccupazione. L'unica cosa certa è che il pensiero è stato apprezzato da tutti i commercianti "Non è un momento facile" dice Roberta "La gente ha paura di girare e quindi non frequenta negozi e non fa acquisti come prima. Noi siamo tutti preoccupati e abbiamo anche presentato le nostre problematiche al Sindaco, chiedendo un sostegno, una soluzione. Dobbiamo assolutamente essere all'erta per quanto riguarda la salute e anche il lavoro è una componente importante". L'arrivo in negozio per molti commercianti di Novafeltria è stato colorato da questa bella sorpresa. "Non sappiamo chi possa averlo fatto, ma lo ringraziamo per il pensiero e la vicinanza. Vuol dire che i nostri concittadini hanno il cuore grande e capiscono i nostri problemi" conclude Roberta.