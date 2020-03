Rimini, Polizia Locale sempre più on line per aiutare i cittadini

Attualità

Rimini

| 10:46 - 05 Marzo 2020

Polizia locale in azione.

Non si limita solo alla copertura del territorio, garantito con le tante pattuglie e i servizi svolti dagli agenti, per la prevenzione, il controllo sulla viabilità e la sicurezza, l’azione e la presenza della Polizia Locale di Rimini si estende anche in campo virtuale, con una serie di servizi on-line, fruibili sul sito web .



Tra questi c’è la nuova piattaforma web, raggiungibile all’indirizzo https://www.incidentistradali.com/ , recentemente inaugurata e collegata al portale della Polizia Locale, che consente la gestione on-line di tutti i documenti legati agli incidenti stradali. Un nuovo spazio web, per i privati e i professionisti, tramite il quale è possibile fare il ritiro, lo scambio delle generalità, dei documenti e gestire tutta la burocrazia che gira introno ai sinistri stradali rilevati dalla Polizia Locale di Rimini. Il nuovo ufficio virtuale, che prevede la registrazione di un account, consente il rilascio di tutti quegli atti che interessano ai cittadini, ma soprattutto alle assicurazioni, le agenzie, i periti e gli avvocati.



Si tratta di un servizio nuovo che si aggiunge a quelli già funzionati e fruibili sul sito web della Polizia Locale, come quello che consente la consultazione on line dei verbali delle infrazioni al Codice della Strada, che sono visibili sulla piattaforma , dove è possibile verificare non solo lo stato del verbale di accertamento, ma anche vedere le immagini scattate dall’autovelox, dal Truecam, dallo scout speed, oppure dai Vistared e dai varchi ZTL e APU. Una presenza virtuale dei vigili, che si estende anche alla verifica della viabilità temporanea, attraverso la pagina web, dove chiunque, anche collegandosi dal proprio smartphone, può navigare sulle mappe interattive e vedere le interruzioni alla circolazione previste per quel giorno, nella zona interessata; oppure consultare l’elenco delle ordinanze di viabilità temporanea per i cantieri, le manifestazioni e i tanti eventi previsti sul territorio.



La Polizia Locale inoltre è presente anche su YouTube con un proprio canale video dedicato esclusivamente all’educazione stradale. Uno spazio di conoscenza e approfondimento, pensato soprattutto per i più giovani e le scuole, finalizzato al lavoro svolto in aula dalla squadra di educazione stradale, ma anche per l’immediata condivisione sui social di video, guide pratiche e contenuti formativi importanti come la sicurezza stradale, l’uso sicuro dei social network e le campagne di comunicazione sulla guida in stato d’ebrezza. Il canale video dei vigili è raggiungibile a questo link .



Sul Sito della Polizia Locale è in oltre possibile consultare informazioni sugli uffici, accedere alla modulistica, ai regolamenti, le ordinanze e approfondire tante notizie utili per la prevenzione e la sicurezza dei cittadini.