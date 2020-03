Calcio B, il preparatore atletico ex Rimini Danilo Chiodi con mister Bisoli alla Cremonese

Sport

13:29 - 05 Marzo 2020

Danilo Chiodi assieme a Pierpaolo Bisoli.











E’ ufficiale. Pierpaolo Bisoli è il nuovo allenatore della Cremonese prende il posto di Massimo Rastelli ed è chiamato a portare in salvo i grigiorossi, attualmente quartultimi. Ha firmato il contratto questa mattina dopo aver risolto quello che lo legava al Padova ancora per quattro mesi. E’ la seconda volta che il club grigiorosso solleva dalla panchina il tecnico partenopeo che dopo la recente sconfitta contro l’Empoli ha pagato l’incapacità della squadra di fare punti.

Bisoli arriva assieme al suo staff: il vice Simone Groppi, e il preparatore atletico bellariese Danilo Chiodi, per un decennio nel Rimini Calcio: è salito dalla C2 alla serie B al fianco di Leo Acori, poi ha vissuto in biancorosso le stagioni cadette e infine l’ultimo anno di C1 con Mauro Melotti in panchina. Successivamente Chiodi ha lavorato per tre stagioni al Cesena con mister Bisoli che poi ha seguito anche nell’esperienza di Padova.