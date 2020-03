Un venerdì in casa: i programmi stasera in TV

Attualità

La programmazione tv di stasera.

In un periodo in cui tantissimi italiani stanno cercando di evitare per quanto possibile di uscire di casa, la TV è una perfetta consolazione. Per sapere cosa guardare stasera in tv, il sito nonsoloriciclo è la scelta migliore; ogni giorno infatti offre una panoramica precisa di tutto ciò che si può vedere sui canali tradizionali, dallo sport fino all’intrattenimento, ai film e ai programmi di approfondimento politico. In una singola pagina tutti i programmi stasera in TV, facili da leggere e perfetti per verificare cosa guardare nel corso della serata.

La proposta RAI

Ormai i canali RAI sono diventati vari, da quelli completamente dedicati ai programmi per bambini fino ai canali che trasmettono quasi esclusivamente documentari. Detto questo, tra coloro che ogni sera seguono i programmi RAI, una fetta ancora molto ampia predilige i 3 canali storici: RAI 1, 2 e 3. Su RAI uno stasera potremo seguire Soliti Ignoti – Il Ritorno, il programma condotto da Amadeus che ogni venerdì sera appassiona gli italiani per circa un’oretta; a seguire La Corrida, la nuova edizione del programma un tempo guidato da Corrado, oggi nelle sapienti mani di Carlo Conti. I dilettanti arrivano da tutta Italia, per mostrarci cosa sanno fare, più o meno bene. Su RAI 2 invece il venerdì sera è dedicato alle serie di successo; alle 21:20 “the good doctor”, alle 22:55 “The Resident”, due serie americane che stanno riscuotendo un buon successo. Su RAI 3 il consueto appuntamento con “un posto al sole” e a seguire Grace di Monaco, film dedicato alla vita della principessa.

I canali Mediaset

Nonostante ormai i canali televisivi del digitale terrestre siano numerosi, la sfida serale si concentra sempre tra due soli contendenti: Rai contro Mediaset. Sono infatti queste due compagnie a spartirsi il grosso dei telespettatori. Su Canale 5 stasera uno dei programmi di maggior successo del palinsesto “Amici di Maria”, giovani talentuosi si sfidano a colpi di danze e musica. Su Italia 1 invece due film uno dietro all’altro. Alle 21:25 “Red 2”, film d’azione con alcune glorie del cinema americano, del calibro di Bruce Willis, Helen Mirren, Antony Hopkins e John Malkovich, assolutamente da vedere. A seguire una piacevole commedia “Insospettabili Sospetti”, con Michael Caine e Morgan Freeman. Su Rete 4 invece la serata è dedicata all’approfondimento: alle 20:30 Stasera Italia, alle 21:15 Quarto Grado.

Gli altri canali

Nel corso degli anni solo un numero esiguo di canali generalisti si è saputo aggiungere a quelli sopra citati nel cuore degli italiani. Di certo il primo è La 7, che stasera trasmette Propaganda Live, un programma di approfondimento sui fatti della settimana. Su Iris invece un piacevole film romantico: “I ponti di Madison County”. Clint Eastwood e Maryl Streep che raccontano una storia d’amore struggente. Sul 9 invece ancora intrattenimento, mescolato all’approfondimento, con Maurizio Crozza ne “I migliori fratelli di Crozza”. Una panoramica sui momenti migliori del programma del comico ligure, sempre attendo ai fatti di cronaca, alla politica e agli eventi italiani.