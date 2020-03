Coronavirus: podismo, annullata la maratona di Rimini

Sport

Rimini

| 09:02 - 05 Marzo 2020

Una scorsa edizione della Rimini Marathon.

Niente Rimini Marathon. Dopo l'aumento dei contagi nel riminese dei giorni scorsi, arriva l’ufficializzazione del pronunciamento che ferma la maratona di punta della stagione primaverile riminese. In base a quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid 19 la Rimini Marathon del 22 marzo viene riviata a data da destinarsi. Alla corsa avrebbero partecipato più di 10mila persone tra atleti, appassionati e famiglie, una concentrazione di persone ritenuta sconsigliabile. Naturalmente un peccato per i tanti runner che si stavano preparando per quello che è ritenuto da sempre un tracciato scorrevolissimo, ideale per l’amatore tipo. Ma la salute viene prima di tutto. Ora, c’è la volontà di individuare una nuova data per il 2020.