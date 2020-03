Rimini Calcio, cinquina nel test al Neri contro la Berretti: 5-1

Sport

Ancora un test positivo, dopo l’allenamento congiunto di sabato scorso con il Pennarossa, per il Rimini di mister Giovanni Colella che questa mattina, al “Romeo Neri”, è sceso in campo con la Berretti guidata da mister Giordano Cinquetti. Nella prima frazione sono andati a segno Remedi, Palma e Gerardi. Nella ripresa lo score della truppa biancorossa ha contato un’autorete e un gol di Ortolini mentre i ragazzi di Cinquetti, buona anche la loro prova dopo la settimana di stop dovuta al blocco dell’attività del settore giovanile per l’emergenza sanitaria in corso, sono andati in rete con Canini.

La preparazione del Rimini di mister Colella proseguirà domattina, sempre sul rettangolo verde di piazzale del Popolo.