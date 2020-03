Ciclismo: la seconda tappa del Giro di Romagna Under 23 partirà da Misano

Sport

Misano Adriatico

| 16:31 - 04 Marzo 2020

La presentazione dell'edizione 2020 del Giro di Romagna Under 23.

Questa mattina (mercoledì 5 marzo) a Ravenna è stato presentato il Giro di Romagna under 23 di ciclismo, in programma dal 30 aprile al 3 maggio e che assumerà la denominazione di ‘Giro di Romagna per Dante Alighieri’ per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta.



Si avvierà da Ravenna e la seconda tappa, il 1° maggio, partirà dal centro di Misano Adriatico. Il gruppo si dirigerà a Misano World Circuit per un giro di pista e poi verso Santa Sofia.



Alla presentazione, il Sindaco di Misano Fabrizio Piccioni ha voluto rimarcare l’importanza di un appuntamento che arricchisce ulteriormente il palinsesto dei prossimi mesi sul territorio: «L’evento è rilevante e a Misano si aprirà un mese di maggio all’insegna del ciclismo sul territorio romagnolo, che vedrà la partenza del Giro di Romagna per Dante Alighieri e poi il passaggio del Giro d’Italia che arriverà a Rimini il 20 maggio. Ci sono tanti significati a dare spessore all’evento: la risposta ad una passione grande per il ciclismo, i progetti futuri che abbiamo in cantiere a Misano, l’intonazione con tutti gli interventi di mobilità sostenibile, ma anche una ferma volontà di non fermarci per le vicende che stiamo vivendo in questi giorni e legate alla diffusione del coronavirus. Andiamo avanti, decisi, perché vogliamo che la prossima sia una grande stagione turistica, la migliore possibile».



Il “Giro di Romagna per Dante Alighieri’ si terrà anche nel 2021 e vedrà insieme agli under 23 la categorie ‘elite’ (i dilettanti over 23 che non hanno ancora uno status da professionista)