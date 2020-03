Cronaca

| 16:21 - 04 Marzo 2020

L'auto ribaltata dopo il sinistro.

Nel pomeriggio di oggi (mercoledì 5 marzo) rocambolesco incidente stradale, senza conseguenze, in via dei Balconi a Coriano. Un uomo, le cui generalità non sono ancora note, stava guidando una Chevrolet Matiz bianca, quando ha perso il controllo della vettura, probabilmente per l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite: sul posto è intervenuto il personale del 118 e della Polizia Municipale. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli.