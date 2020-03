La pizza del riminese Ivan Signoretti conquista il Sultano del Dubai

Attualità

| 16:02 - 04 Marzo 2020

L'Abdullah Sultan Al Owais di Sharjah assapora la pizza di Ivan Signoretti.

Ivan Signoretti conquista l’Abdullah Sultan Al Owais di Sharjah a Dubai e la sua ‘corte’. Dalla pizzeria Il Cortile in Centro di Rimini, il noto chef è arrivato fino all’Expo Centre Sharjan di Dubai, negli Emirati Arabi. Qui ha partecipato all’ExpoCulinaire 2020: un evento annuale dedicato a tutti i professionisti del settore. Un evento che coinvolge i migliori chef di tutto il mondo.

Lo chef Signoretti è stato ospite di uno degli stand italiani, con anche altre aziende come Mtp Forni, per presentare le sue pizze gourmet, così amate da tutta la Romagna e dall’Italia intera. Il Gambero Rosso, per la stagione 2019/2020, ha riconosciuto a Il Cortile in Centro 'Due Spicchi' nella sua guida dedicata alle migliori pizzerie d'Italia. L'unico locale nel comune di Rimini ad aver ottenuto questo riconoscimento.

«E’ stata una bellissima esperienza che mi ha portato a conoscere tanti colleghi e professionisti internazionali -dice Signoretti - Ho preparato pizze gourmet quasi ogni ora. Due giorni fa allo stand si è fermato anche il Sultano di Al Sharjah Dubai, con il suo schieramento di collaboratori e guardie del corpo. Ci ho parlato e ho fatto assaggiare loro la pizza Pavonia, molto amata a Il Cortile, spiegando da quali ingredienti è composta (tra quelli principali tonno e pomodori) e il procedimento di preparazione e cottura. E’ piaciuta moltissimo. Sono molto soddisfatto».