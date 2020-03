"I 150 migliori dischi inesistenti della storia del Rock": il geniale libro del riminese Reg Mastice

Attualità

Riccione

| 07:09 - 08 Marzo 2020

A sinistra la copertina del libro, a destra l'autore Marco Reggiani alias Reg Mastice.

Si chiama "I 150 migliori dischi inesistenti della storia del Rock" il nuovo libro di Marco Reggiani, scrittore e illustratore 38enne riccionese, conosciuto con il nome d'arte di Reg Mastice. Un atlante musicale con gruppi e dischi immaginari: «E' il termine giusto, sono 150 più dieci di bonus album recensiti, - racconta l'autore - la realtà e la finzione si contaminano a vincenda, lasciando al lettore un rebus da risolvere». Le recensioni hanno come intermezzo quelle che l'autore definisce "moltitudine di invenzioni collaterali": citazioni di libri, film, opere teatrali, personaggi ed eventi, "tanto fittizie da sembrare vere". Un viaggio musicale, ma non solo, "I 150 migliori dischi inesistenti della storia del Rock" è anche un viaggio sul tema della "morte del rock": «Un'indagine sul delitto del rock, che apre nuovi scenari su quello che abbiamo perso per strada e quello che rimane. Il rock rimane come genere culturale, diciamo che è una resurrezione continua».



