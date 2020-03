Coronavirus: il governo chiude le scuole in tutta Italia fino a metà marzo

Attualità

Emilia Romagna

| 14:12 - 04 Marzo 2020

Il premier Giuseppe Conte.

Almeno un'altra settimana di chiusura delle scuole e delle università, fino al 14 marzo, e non fino al 7 come inizialmente previsto dalla specifica ordinanza regionale. Il provvedimento è stato deciso dal Governo, al termine di una riunione con il Premier Conte, e si applicherà a tutte le scuole e le università di Italia. Lo stop scatterà da domani (giovedì 6 marzo), ma i dettagli saranno ufficiali nel pomeriggio. Come noto, nel riminese e in tutta la regione Emilia Romagna, le scuole sono chiuse da lunedì 24 febbraio. Sono attese ora anche le decisioni del Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, al fine di salvaguardare l'anno scolastico 2019-2020. Lo stesso ministro ha detto: «La decisione sarà formalizzata nelle prossime ore». Le parole del ministro sembravano essere una retromarcia, ma semplicemente la decisione non è stata ancora ufficializzata in quanto si aspetta la chiusura dei mercati finanziari, nel tardo pomeriggio.