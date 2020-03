Tre sconfitte ma segnali positivi dai giovani pugili della Santarcangelo Boxe

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:20 - 04 Marzo 2020

La squadra della Boxe Santarcangelo in trasferta in Sardegna.

Trasferta in terra sarda, ad Elmas, per la Boxe Santarcangelo. Il bilancio è di tre sconfitte, ma anche di segnali positivi per la crescita agonistica dei pugili clementini: "Alessandro Pesaresi, junior 55 kg, contro Simone Meloni non avrebbe meritato la sconfitta, come detto anche dall'angolo opposto", spiega il maestro Tiziano Scarpellini. A detta dei presenti è stato forse il match migliore della serata, con i due 14enni che hanno dimostrato di essere validi prospetti per il futuro della boxe italiana. "Dafne Martin, elite 2 donne e peso 53 kg, contro Maria Siria Argiolas ha pagato l'emozione, perdendo i primi 2 round, ma ha portato a casa una bella terza ripresa dimostrando un buon grado di allenamento", prosegue il maestro Scarpellini. Infine il terzo scontro sul ring ha coinvolto Joel Betancourt, elite 1 - 55 kg, contro Sergio Pranteddu: "Anche per lui un pari era sicuramente il verdetto migliore", conclude Scarpellini.