Riccione: un concorso letterario per raccontare la felicità ritrovata dopo un trauma

Attualità

Riccione

| 12:56 - 04 Marzo 2020

Maggie Van Der Toorn (presidente di giuria del concorso).

“La felicità ritrovata. Come superare un trauma dopo eventi catastrofici o esperienze dolorose”. Sì chiama così il concorso letterario ideato dalla Agenzia ComunicaRete di Riccione, che organizza eventi culturali e sociali. L’idea del Concorso letterario è nata a seguito dello sviluppo del tema “disastri ambientali”, affrontato il 20 Ottobre 2019, in occasione dell’evento Villaggio della Conoscenza – La Sociologia per una società in trasformazione. A seguito di esperienze scioccanti come il lutto o calamità naturali come terremoti, l’essere umano spesso si trova a dover affrontare e superare dei traumi. Questo concorso, di respiro nazionale, è l’opportunità di riflettere sulle caratteristiche e sulle conseguenze sociali, individuali, psicologiche ed emotive degli eventi traumatici che segnano la vita delle persone.



L'obiettivo del concorso è sensibilizzare l’opinione pubblica e far riflettere su come affrontare le molteplici difficoltà che la vita ci può parare davanti. Ma anche favorire la presa di consapevolezza che superare un trauma e ritrovare la felicità è possibile. E di conseguenza è possibile aumentare il benessere della comunità in cui viviamo. È un' occasione unica per tutti quegli scrittori emergenti di tutta Italia con un sogno e un manoscritto nel cassetto. Una chance per farsi notare a livello nazionale e pubblicare il proprio libro.



A giudicare i manoscritti saranno professionisti di vari settori come il Professore Universitario del Polo di Bologna Antonio Maturo, la Psicologa riminese Emanuela Armuzzi, ma anche il Giornalista e Scrittore Paolo De Chiara, il Giornalista del Gruppo Icaro TV Stefano Rossini, il Poeta riccionese Francesco Gabellini, Paola Frontini di IAL Riccione (Scuola di Ristorazione), la Scrittrice riminese Edda Valentini, l’Editor Valentina Petrucci, lo Scrittore Valerio Savioli, e infine la Presidente di Giuria sarà l'Autrice e a Art Director Maggie Van Der Torn, collaboratrice, tra le altre cose, proprio di ComunicaReTe.



Il concorso è aperto a tutti gli scrittori in lingua italiana dai 14 anni in su. La partecipazione al Premio è rivolta a tutti gli scrittori e i poeti italiani e stranieri che abbiano superato il 18° anno di età, residenti in Italia (esclusa la sezione E ed F). Si può partecipare con opere sia edite che inedite, purché non vincitrici di primi premi in altri concorsi e privi dei vincoli di copyright. In particolare è diretto agli scrittori sensibili ai risvolti emotivi dei traumi personali o dei loro cari, ma anche su esperienze di di altri derivanti da calamità naturali o esperienze dolorose. Insomma, è semplicemente rivolto a chiunque ami la scrittura e abbia voglia di condividere le proprie riflessioni su queste tematiche.



Per partecipare è prevista la compilazione del modulo che si trova sul sito: www.comunicarete.it

Per ogni sezione è prevista una quota di partecipazione di 15,00 €. Per la partecipazione a due o più sezioni la quota è stabilita in 20,00 €. La partecipazione dei rappresentanti (classi/singoli alunni), delle scuole di ogni ordine e grado è totalmente gratuita. Ogni concorrente può partecipare a più sezioni inviando l’importo di cui sopra (15,00 oppure 20,00).



Ci sono sezioni del concorso dedicate agli Under 18, per cui l'iscrizione è gratuita. È gratis per tutti gli under 18 e tutti i ragazzi che frequentano le scuole superiori (sia intere classi sia alunni).



La quota potrà essere versata:

– mediante bonifico al seguente IBAN IT98 L070 9024 1010 1201 0197 266

intestato a: ComunicaReTe di Anamaria Dascalu, precisando nella causale “Quota di partecipazione Concorso Letterario -La felicità ritrovata- Riccione”

– accredito PostPay 4023 6009 0682 2558 intestato a Anamaria Dascalu,

codice fiscale DSC NMR 81P42 Z129C precisando nella causale nome e cognome e la dicitura “Quota di partecipazione Concorso Letterario -La felicità ritrovata- Riccione”.



Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:



Sezione A – Racconto singolo in lingua italiana a tema libero

Giurato: Professore Universitario Polo di Bologna Antonio Maturo

Sezione B – Racconto singolo a tema La felicità ritrovata Come superare un trauma, dopo eventi catastrofici o esperienze dolorose

Giurato: Psicologa Emanuela Armuzzi

Sezione C – Poesia singola in lingua italiana a tema ‘La felicità ritrovata’ Come superare un trauma, dopo eventi catastrofici o esperienze dolorose

Giurato: Giornalista e scrittore Paolo de Chiara

Sezione D – Poesia singola in lingua italiana o in dialetto con traduzione in italiano a tema libero

Giurato: Poeta Francesco Gabellini

Sezione E –Testo singolo a tema ‘La felicità ritrovata’ Come superare un trauma, dopo eventi catastrofici o esperienze dolorose (per giovani under 18 e classi di istituti di scuola media superiore)

Giurato: Paola Frontini (IAL Riccione)

Sezione F – Racconto di 100 parole singolo a tema libero (per giovani under 18 e classi di istituti di scuola media superiore)

Giurato: Giornalista Stefano Rossini (Gruppo Icaro)

Sezione G – Racconto di 100 parole singolo a tema libero

Giurato: Scrittrice Edda Valentini

Sezione H – Manoscritto inedito a tema libero

Giurato: Editor Valentina Petrucci

Sezione I – Manoscritto edito a tema libero, pubblicato tra il 2015 ed il 2019



Presidente di Giuria: Maggie Van Der Toorn (Autrice, Art-Director)

Al Primo classificato assoluto andranno 150,00 € (Premio unico), mentre al secondo classificato assoluto 100,00 (Premio unico), e infine al terrzo classificato assoluto 50,00 (Premio unico)



Primo classificato di ogni sezione A, B, C, D, E, F, G: Pubblicazione online dell’opera su www.comunicarete.it. Inoltre, saranno premiati i primi classificati per ogni sezione con una targa. Ai classificati dal 2° al 6° posto sarà rilasciato un attestato di apprezzamento.

Premi per la sezione H: Al vincitore verrà offerta una proposta editoriale gratuita con una casa editrice da definire in base al genere letterario e alle esigenze editoriali.

(Per informazioni contattare il numero 391/ 7968092). Al secondo classificato andrà la Menzione di merito e al terzo classificato il Premio Originalità.



La giuria si riserva di assegnare menzioni speciali ad opere particolarmente di sintesi. A tutti i premiati è fatto obbligo di ritirare personalmente il premio assegnato salvo delega specifica in caso di impossibilità. Le spese di viaggio per raggiungere il luogo della premiazione e di eventuale alloggio sono a carico dei partecipanti. I concorrenti finalisti saranno avvertiti telefonicamente e/o tramite e-mail e gli elenchi verranno inseriti sul sito www.comunicarete.it.



Le opere dovranno giungere insieme e contemporaneamente. Non possono essere spediti o inviati separatamente. Verrà inviata la conferma di ricevimento. Le opere dovranno essere spedite all’indirizzo e-mail sopraindicato entro e non oltre la mezzanotte del 16 marzo 2020. Per motivi di segreteria e di organizzazione si consiglia di non attendere l’approssimarsi della scadenza per l’invio delle opere. I nomi dei vincitori verranno pubblicati sul sito: www.comunicarete.it.



La premiazione si terrà a Riccione, presso il Palazzo del Turismo, in Piazzale Ceccarini 11, sabato 30 maggio 2020 dalle ore 20.00. Alla cerimonia di premiazione sono invitati tutti i partecipanti.