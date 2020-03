Calcio Promozione, Gabicce Gradara: rinviato il ritorno di semifinale di Coppa Italia contro il Biagio Nazzaro

Sport

Gabicce Mare

| 11:14 - 04 Marzo 2020

Una fase di Gabicce Gradara - Biagio Nazzaro di campionato.

La nuova ordinanza del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, emanata martedì pomeriggio, che vieta ogni tipo di manifestazione pubblica fino a domenica 8 marzo, stoppa anche in toto il calcio marchigiano (era salva la provincia di Pesaro). Oggi salta quindi la partita di ritorno di semifinale di Coppa Italia a Chiaravalle tra Biagio Nazzaro e Gabicce Gradara (4-3 per la squadra di Scardovi all’andata). La data del recuperò sarà fissata successivamente dal comitato Marche della Figc. Il Gabicce Gradara avrebbe dovuto giocare domenica contro il Mondolfo allo stadio Magi, invece al pari delle altre squadre delle altre province non scenderà in campo. Sabato e domenica prossimi tutti i campionati regionali dilettanti dall’Eccellenza alla Terza categoria sono sospesi.