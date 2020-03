Rimini: arrestato falsario, stampava in casa banconote da 5, 20 e 50 euro

Cronaca

Bolognese da anni residente a Rimini, 50enne con precedenti, aveva in casa una Zecca personale dove fabbricava denaro. E' stato beccato dai Carabinieri mentre cercava di usare soldi falsi in una sala giochi. L'episodio risale a sabato nella tarda serata e si è verificato a Miramare. L'uomo stava cercando di pagare una giocata con una banconota da 50 euro risultata contraffatta. Nel portafoglio aveva altri soldi falsi così i Carabinieri hanno perquisito anche casa sua dove hanno rinvenuto 6.100 euro in banconote da 5, 20 e 50 euro tutte contraffatte. Aveva anche tutto l'occorrente per falsificare i soldi: una stampante, una taglierina a leva, nastri adesivi particolari usati dal 50enne per ricostruire banconote false usando frammenti di soldi veri ma danneggiati. E' stato arrestato per falsificazione e spendita di banconote false.