Abbandona una poltrona e sacchi di rifiuti ma c'è la fototrappola, incivile punito

Attualità

Coriano

| 08:13 - 04 Marzo 2020

L'uomo mentre effettua lo scarico dal baule dell'auto.

Fototrappole in azione a Coriano, automobilista incivile beccato dall'occhio della telecamera mentre abbandona rifiuti a bordo strada. Le immagini sono nelle mani del comune e sono molto chiare. Si vede l'auto che si ferma, l'uomo che scende ed abbandona la spazzatura, il mezzo che riparte. E' anche chiaramente visibile la targa e quindi sarà semplice per l'amministrazione risalire al cittadino incivile. L'episodio risale a domenica pomeriggio in via delle Piane. Per il trasgressore, una volta individuato, è prevista una multa salata.