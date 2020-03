Vola fuori dal finestrino dell'auto, costituito l’amico autista

| 07:51 - 04 Marzo 2020

Ventiduenne dell'Est Europa, senza permesso di soggiorno, già colpito da un decreto di espulsione. E' il giovane che domenica pomeriggio era alla guida dell'auto da cui è caduto il suo amico riportando serie ferite. Il 22enne si è costituito alla Questura di Rimini lunedì pomeriggio. Ha raccontato l'episodio avvenuto a Viserba Monte in via San Martino in Riparotta. A bordo dell'auto solo lui e il suo amico 24enne rimasto ferito. Dopo l'incidente il 22enne è scappato via abbandonando l'auto. E' stato denunciato per omissione di soccorso, fuga, lesioni gravissime, guida senza patente. L'amico 24enne è ancora ricoverato al Bufalini di Cesena e ha subito l'asportazione della milza.