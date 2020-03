Beccati al casello autostradale del Rubicone con 1 kg di hashish e 60 grammi di cocaina

Cronaca

Savignano sul rubicone

| 20:39 - 03 Marzo 2020

I poliziotti stavano controllando il traffico in uscita dal casello autostradale.

Gli uomini del Commissariato di Cesena hanno arrestato una coppia di cittadini marocchini incensurati. Un uomo di 30 anni e la fidanzata sono ora in carcere accusati in concorso di possesso a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga era destinata al mercato dei giovanissimi: sono stati sequestrati un chilo di hashish e 60 grammi di cocaina per un valore di 10mila euro. I poliziotti stavano controllando il traffico in uscita dal casello autostradale del Rubicone quando hanno fermato una vettura con a bordo i due che alla vista degli agenti si sono innervositi. I poliziotti si sono insospettiti e hanno perquisito la vettura trovando in un'intercapedine dietro al cruscotto e al vano della radio dieci panetti di hashish e la cocaina.