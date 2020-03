Rimini Calcio, ripresa la preparazione al Neri: per Candido e Calamai lavoro in palestra

Sport

Rimini

| 19:03 - 03 Marzo 2020

Il Rimini esulta dopo un gol.



Dopo la due giorni di riposo concessa da mister Giovanni Colella questo pomeriggio, al "Romeo Neri", il Rimini ha ricominciato la preparazione in attesa della ripresa del campionato. Assenti il lungodegente Agnello, così come Mendicino e Letizia che stanno completando i rispettivi programmi di recupero. Candido ha svolto un lavoro differenziato mentre Calamai, che al termine della scorsa settimana aveva accusato un fastidio alla schiena, ha lavorato in palestra. La truppa biancorossa tornerà al lavoro domattina, sempre sul rettangolo verde di piazzale del Popolo.