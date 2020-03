Calcio Dilettanti, domenica si gioca dall'Eccellenza alla Terza a porte chiuse. Stop al Cattolica

Sport

Rimini

| 18:28 - 03 Marzo 2020

Domenica si torna a giocare dall'Eccellenza alla Terza a porte chiuse.



Domenica il Cattolica SM. non giocherà il match interno contro il Vastogirardi. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 2020 per contrastare i contagi da coronavirus, ha infatti disposto il rinvio di tutte le gare in programma domenica 8 marzo per i gironi B, C, D oltre alle partite gare Vado-Seravezza del girone A e Cattolica S.M.-Vastogirardi del girone F. In virtù di ciò, il match del Calbi si giocherà mercoledì 11 marzo alle ore 14.30.

Si giocherà invece dall’Eccellenza alla Terza categoria e Regionale Juniores Under 19 ma a porte chiuse. E’ sospeso, invece, lo svolgimento di tutte le gare programmate dei campionati giovanili regionali e provinciali l’attività di Base per tutte le categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti.