Basket B, Albergatore in campo martedì 10: al Flaminio arriva il Chieti (palla a due alle ore 21)

| 18:07 - 03 Marzo 2020

Il coach di Albergatore Pro Massimo Bernardi.



Il settore agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficialmente fissato il recupero della gara tra Rinascita Basket Rimini e Teate Basket Chieti (24esima giornata). La data ufficiale è: martedì 10 marzo al Flaminio alle ore 21. Si giocherà a porte aperte.

Intanto sul sito del club coach Massimo Bernardi fa il punto della situazione: “Nella scorsa settimana i ragazzi hanno svolto due allenamenti e mezzo col preparatore atletico Marco Bernardi: un piccolo richiamo leggero che ci sta in questo periodo di pausa. Hanno lavorato tutti bene con la giusta intensità e determinazione e non ci sono particolari problemi, sono tutti recuperati al 100%."

Questa pausa, dettata da cause di forza maggiore, arriva al momento giusto in questo periodo della stagione?

"Sicuramente è stata utile per recuperare dai problemi fisici. Serviva fare un piccolo richiamo, inoltre abbiamo messo l'attenzione su alcuni aspetti del gioco, in particolare difensivi, sui quali lavorare."

Come sono state analizzate queste ultime due sconfitte, in particolare l'ultima, nel confronto con la squadra dopo la cavalcata di 11 vittorie consecutive?

"La partita con Fabriano è del tutto normale perchè ci sta perdere contro una squadra più forte in trasferta. La sconfitta con Giulianova non è piaciuta perchè non abbiamo giocato al meglio: venivamo da una settimana molto difficile con Simoncelli, Moffa, Broglia e Francesco Bedetti fermi e durante quella partita avevamo solo quattro esterni di cui uno, Moffa, particolarmente debilitato. E' stata una sconfitta che ci ha dato modo di lavorare con più intensità e concentrarci su alcuni aspetti del gioco. Le undici vittorie consecutive, forse record in serie B quest'anno, sono state fin troppo esagerate per quello che è il nostro percorso ed il nostro potenziale: siamo andati un po' oltre, tornare con i piedi per terra e fare un bagno di umiltà ci fa solo bene. Non possiamo pensare di essere invincibili perchè il nostro percorso sarà costellato di momenti buoni e meno buoni, l'importante è raggiungere l'obiettivo dei playoff magari arrivandoci nella migliore posizione in classifica possibile ed essere pronti a far divertire il nostro pubblico: la squadra ha margini di miglioramento per fare tutto ciò, dobbiamo allenarci e lavorare stando concentrati e giocando tutte le partite al massimo per 40'."

Al momento Albergatore Pro occupa la quarta posizione in classifica. Questo piazzamento di tutto rispetto come si rapporta alle previsioni di inizio stagione?

"Noi pensiamo sempre una partita alla volta, questo è il mio modo di pensare ed allenare, dunque era sbagliato pensare troppo avanti ad inizio stagione. Forse siamo andati al di là delle più rosee aspettative pur con la consapevolezza di avere ancora tutto da fare: dobbiamo solo stare sul pezzo e lavorare col sorriso sulle labbra difendendo forte, così possiamo vincere le partite."

Il primo posto è un obiettivo raggiungibile?

"No, il primo posto non è per noi. E' vero che potenzialmente possiamo ancora fare 14 punti quindi può succedere tutto: arrivare primi è molto difficile perchè siamo 0-2 contro Fabriano. Possiamo arrivare secondi così come ottavi o noni, per controllare il nostro futuro dobbiamo dare il 150% di noi difendendo come sappiamo fare."

Il progetto RBR sta riuscendo a fidelizzare sempre più persone intorno a sè...

"Questa è la cosa più entusiasmante: aver contribuito a tirar fuori in maniera così importante l'entusiasmo dei nostri tifosi che sono veramente spettacolari. Vedere Rimini, da riminese, con tanta partecipazione attiva tra famiglie, bambini e persone che non venivano al Flaminio da anni è bellissimo. Bisogna fare i complimenti a tutti: ai miei ragazzi che hanno creato simpatia col gioco, ai dirigenti, alla stampa, ai ragazzi di Big Rocket che sono avanti con la visione dello spettacolo dello sport. Non è finita qui perchè vogliamo portare sempre più persone entusiaste al palazzetto."