Conto alla rovescia per il film "Sotto il sole di Riccione" prodotto da Netlix e Lucky Red

| 17:57 - 03 Marzo 2020

Le riprese del film "Sotto il sole di Riccione".

Conto alla rovescia per l’uscita del film “Sotto il sole di Riccione”, prodotto da Netflix e Lucky Red, sceneggiato e prodotto in via esecutiva da Enrico Vanzina e distribuito in 190 paesi. Sulla piattaforma è infatti già possibile prenotare il titolo “Sotto il sole di Riccione” che viene descritto come una commedia romantica e ottimista. Alcune righe esemplificano la trama: “è subito amicizia per un gruppo di teenagers alle prese con problemi di coppie e storie d’amore durante una vacanza sulle affollate spiagge di Riccione”. Il titolo è infatti cliccabile sulla piattaforma Netflix. Spingendo il pulsante ricordarmelo, il titolo verrà inserito nella sezione “la mia lista” e quando sarà disponibile comparirà tra quelli preferiti dall’utente.