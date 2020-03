FOTO Nuova stazione di Rimini, i lavori di riqualificazione stanno per terminare

Attualità

Rimini

| 16:29 - 03 Marzo 2020

I lavori nel piazzale antistante la stazione di Rimini stanno per terminare.

Conto alla rovescia per la fine lavori di riqualificazione dell’area stazione che, parte di un progetto più generale sull’area, hanno rivoluzionato l’affaccio alla città per i milioni di viaggiatori che giungono a Rimini col treno.



L’intervento che si concluderà nei prossimi giorni ha portato alla realizzazione di una grande piazza pedonale quale nuova porta di accesso alla città. Ha avuto un costo complessivo di oltre un milione e mezzo di euro a carico di Rete Ferrovie Italiane, con l’obiettivo di caratterizzare lo spazio pubblico antistante l’hub, attuale capolinea del Metromare, attraverso una serie di “isole ambientali” e la realizzazione di opere complementari di arredo urbano, in attesa che siano integrate dai nuovi collegamenti ciclopedonali su viale Cesare Battisti.



Una nuova piazza quella della stazione ferroviaria di Rimini, che rappresenta la prima fase del protocollo di intesa per la riqualificazione e la trasformazione urbana dell’intera area sottoscritto tra Comune, Rfi e Regione Emilia-Romagna, dove fino a ieri era il degrado a prendere il sopravvento.