Morto in un incidente stradale, giovedì 5 marzo i funerali di Gianluca Pozzi

| 16:18 - 03 Marzo 2020

Il riminese Gianluca Pozzi deceduto nel primo pomeriggio di domenica 1 marzo.

Si svolgeranno giovedì alle ore 15.30 nella chiesa Regina Pacis di Rimini i funerali di Gianluca Pozzi, il 56enne morto nel primo pomeriggio di domenica 1 marzo all’ospedale di Rimini dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale. Il motociclista stava percorrendo via Melucci in direzione Riccione quando ha perso il controllo della propria Kawasaki. Sulle cause dell’incidente indagano gli agenti della polizia municipale: non è escluso che il motociclista possa essere stato colto da un malore mentre era in sella alla moto. Pozzi era un grande appassionato di sport, praticava triathlon e faveva parte del gruppo master di nuoto Garden sporting center di Rimini.