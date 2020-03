Sport

Rimini

| 15:35 - 03 Marzo 2020

A Misano un Open Day per scoprire cos’è il Nosework Scent Detection.



Cos’è il Nosework Scent Detection? Per scoprirlo, appuntamento all’open day di sabato 7 marzo al Centro Cinofilo Sguinzagliamoci di Misano Adriatico.

Il Nosework Scent Detection è uno sport cinofilo molto divertente che permette ai nostri amati cani di utilizzare concretamente il loro senso più sviluppato: l’olfatto.

In questa disciplina si lavora ricalcando, in chiave sportiva, ciò che fanno i cani poliziotto per la ricerca di sostanze. Si insegna, dunque, al cane a riconoscere un determinato odore - tipo olii essenziali - ed a segnalarlo con il cane che viene premiato ogni volta che entra in contatto con quell’odore.

Tutti i cani possono avvicinarsi a questa disciplina già a pochi mesi di età o da adulti. I cani non devono avere una grande obbedienza ed anche al conduttore non sono richieste doti sportive. Possono partecipare giovani e meno giovani, l’unica caratteristica che bisogna possedere è la voglia di divertirsi col proprio cane.

Nel Nosework Scent Detection l’animale impara a lavorare in modo autonomo ma il suo conduttore è parte attiva del “gioco” poiché deve imparare a capire tutti i segnali corporei del cane, e può mettere in atto strategie di ricerca diverse a seconda del contesto in cui si svolge la ricerca come contenitori, ambienti interni, ambienti esterni, veicoli.

I cani sono estremamente appagati nell’utilizzare questa dote così importante, imparano a rimanere concentrati, sperimentano l’autoefficacia ed i conduttori si divertono a collaborare col proprio amico a 4 zampe.

Per ulteriori informazioni o per prenotare la prova gratuita si può scrivere a serena@sguinzagliamoci.it