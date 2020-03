Difende la madre dal padre e lui gli spacca la faccia, arrestato 50enne a Riccione

Cronaca

Riccione

12:26 - 03 Marzo 2020

Spacca la faccia al figlio che difende la madre durante una lite, arrestato 50enne residente a Riccione. I Carabinieri sono intervenuti nella notte tra lunedì e martedì in una abitazione in via Caltanissettadopo una richiesta di intervento. L'uomo, di origine albanese, aveva colpito ripetutamente il figlio 20enne al culmine di una lite scaturita per futili motivi. Il giovane stava proteggendo la madre, succube delle continue offese ricevute dal marito. Il 20enne è stato portato in ospedale a Riccione, ha riportato gravi traumi facciali e la prognosi è di 30 giorni. Il padre è stato arrestato per lesioni personali aggravate. Il 50enne era già stato sottoposto a procedimento penale per lo stesso reato nel 2018. Si trova in camera di sicurezza in caserma in attesa del processo per direttissima.