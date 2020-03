Rimini, uffici Servizi demografici aperti solo per pratiche urgenti o in scadenza

Attualità

Rimini

| 12:14 - 03 Marzo 2020

Anche gli uffici Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale del comune di Rimini si adeguano alle misure previste per contrastare il diffondersi del coronavirus. I servizi rilasciati presso gli uffici dei Servizi Demografici non urgenti o in scadenza sono momentaneamente sospesi. L'invito è di rivolgersi presso gli sportelli solo in caso di effettiva necessità.

L'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio Elettorale sono aperti al pubblico, per i servizi urgenti, con il seguente orario:

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì 08:00 - 12:00

Giovedì 08:00 - 15:00 orario continuato



Per evitare il sovraffollamento del pubblico, gli utenti saranno ammessi nel salone Anagrafe in numero corrispondente agli sportelli aperti con possibilità di attesa del proprio turno anche all'aperto.

E' temporaneamente sospeso il rilascio delle Carte di Identità Elettroniche.

E' aperta al pubblico, per i servizi urgenti, solo la delegazione Anagrafe in Centro Storico (corso d'Augusto, 152) - le altre delegazioni sono momentaneamente chiuse.