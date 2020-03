Rimini, primo corso per Assistente Familiare rivolto a donne disoccupate

Attualità

Rimini

| 11:53 - 03 Marzo 2020

L’Associazione Viva Rimini, grazie all’impegno di Zeinta di Borg, ha inaugurato il primo corso di Assistente famigliare rivolto alle donne in cerca di occupazione.



Il corso si articolerà in 20 serate e si terrà presso la sede dell’Associazione Zeinta di Borg in via Covignano 26.

Al momento ci sono 9 iscritte ed è ancora possibile partecipare telefonando a 0541/1417663.



L’idea è nata in seguito alla forte richiesta di personale qualificato in grado di assistere con competenza e professionalità le persone anziane o in difficoltà.



Il Presidente di Viva Rimini Gilberto Martinini rende noto che il corso è stato realizzato nell’ambito del progetto ‘Il welfare e le Mimose – Una città per le donne’ con il contributo dell’Assessorato Pari Opportunità della Regione Emilia Romagna; vista la grande richiesta delle donne che cercano prima occupazione anche part-time e delle famiglie che cercano sempre più spesso personale qualificato.



Dopo la prima edizione del corso si sta già lavorando ad una seconda.

Al termine del corso – finalizzato alla collocazione in strutture o famiglie già clienti di Adiura Rimini - sarà rilasciato attestato di frequenza.