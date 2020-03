Coronavirus, gli Alpini rassicurano "proseguono i preparativi dell'adunata nazionale di Rimini San Marino"

Attualità

Rimini

| 10:37 - 03 Marzo 2020

Alpini a Rimini.

L'Associazione Nazionale Alpini al lavoro per l'adunata Nazionale prevista dal 7 al 10 maggio prossimo a Rimini San Marino. "L’Associazione Nazionale Alpini, rilevato il diffondersi, soprattutto in rete, di notizie contraddittorie e non ufficiali, precisa che la macchina organizzativa dell’Adunata Nazionale degli Alpini, in programma dal 7 al 10 maggio prossimi a Rimini-San Marino, prosegue regolarmente nei suoi obiettivi, in base al programma previsto." si legge nella nota dell'associazione "Ovviamente, alcune attività locali e specifiche incorrono in rallentamenti parziali, dovuti ai vincoli previsti dalle ordinanze di Governo e Regioni. Per ora gli Alpini continuano a lavorare: obiettivo Rimini 2020. "