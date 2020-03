Beach tennis femminile: Zannoni-Teodorani, Mazzotti-Giovanetti e Galassi-Capriotti partono forte

Sport

Rimini

| 09:31 - 03 Marzo 2020

Le atlete del campionato femminile al Tennis Viserba.

Ripartite. Sulla sabbia del Tennis Viserba ha preso il via il 15° campionato femminile di beach tennis. Ancora una volta l’organizzatrice Sarka Zannoni è riuscita a fare “il pieno” con ben 18 formazioni ai nastri di partenza, suddivise in due gironi all’italiana da 9 squadre. Il master finale ad eliminazione diretta è in programma lunedì 4 Maggio. Il livello è sempre elevato e raccoglie le migliori giocatrici della Romagna. Sono molte le squadre favorite per la vittoria finale, il pronostico è quanto mai incerto. Ma vediamo nel dettaglio i risultati delle prime due giornate.

Girone A

Giornata 1 Vittorie piene per 3-0 di Zannoni-Teodorani su Amati-Bronzetti, Cacchi-Olei su Comandini-Bevitori, Macrelli-Censoni su Varliero-Bianchi e Mazzotti-Giovanetti su Bartolucci-Lanucara. A riposo Gessi-Capelli.

Giornata 2 Vittorie per 3-0 di Zannoni-Teodorani su Varliero-Bianchi, Bartolucci-Lanucara su Gessi-Capelli, Mazzotti-Giovanetti su Cacchi-Olei, mentre di misura per 2-1 è il successo di Amati-Bronzetti su Comandini-Bevitori. A riposo Macrelli-Censoni

Classifica: Zannoni-Teodorani 6; Mazzotti-Giovanetti 6; Macrelli-Censoni, Bartolucci-Lanucara, Cacchi-Olei 3; Amati-Bronzetti 2; Comandini-Bevitori 1; Varliero-Bianchi, Gessi-Capelli 0.

Girone B.

Giornata 1. Vittoria piena per 3-0 di Nucci Fornasari su Rocchi-Sekk, mentre di misura per 2-1- è il successo di Galassi-Capriotti su Gennari-Moretti. In posticipo Zangoli-Vassura contro Gianessi-Marcelletti e Coscia-Baldacci contro Toracci-Cicchetti. A riposo Cervellini-Lualdi.

Giornata 2. Vittorie piene per 3-0 di Galassi-Capriotti su Rocchi Sekk, Toracci-Cicchetti su Gianessi-Marcelletti, Coscia Baldacci su Nucci-Fornasari e Galassi-Capriotti su Cervellini-Lualdi (antic.), mentre di misura per 2-1 è il successo di Zangoli-Vassura su Cervellini-Lualdi. A riposo Moretti-Gennari.

Classifica Galassi-Capriotti 8; Nucci-Fornasari, Toracci-Cicchetti, Coscia-Baldacci 3; Zangoli-Vassura 2; Moretti-Gennari, Cervellini-Lualdi 1; Gianessi-Marcelletti, Rocchi-Sekk 0.



Lunedì prossimo è in programma la terza giornata.