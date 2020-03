Calcio Femminile: la San Marino Academy stasera su Sky Sport

Sport

02 Marzo 2020

La squadra femminile della San Marino Academy.

Importante appuntamento televisivo questa sera (lunedì 2 marzo) per tutti i sostenitori, vicini e distanti, della prima squadra femminile della San Marino Academy. Un servizio dedicato alla squadra di Alain Conte, militante in Serie B ed attualmente terza in campionato con 2 punti di ritardo e un partita in meno rispetto alla Lazio che la precede, andrà in onda questa sera nel palinsesto di Sky Sport 24 (ore 21:45) e Sky: Sport Serie A (ore 18:30 e 24:00) segnatamente all’interno della rubrica “La Giovane Italia” a cura di Paolo Ghisoni, volto noto del giornalismo sportivo italiano ed autore del progetto che rappresenta un punto di riferimento per il calcio giovanile e femminile dello Stivale.



In particolare il libro, la cui decima edizione è stata rilasciata nel corso della scorsa settimana, è uno strumento estremamente utile ed apprezzato dagli addetti ai lavori, per chi insomma - come dirigenti ed allenatori - si avvale della piattaforma cartacea e digitale “La Giovane Italia” per seguire, monitorare e scoprire i più fulgidi talenti che settimanalmente si esprimono nei campionati di carattere nazionale. Il progetto nel suo complesso di pubblicazione cartacea, piattaforma di scouting digitale e rubrica televisiva sarà prossimamente presentato con un evento ad hoc in territorio sammarinese, in collaborazione con Banca di San Marino - Top Sponsor della Federcalcio -.



Oltre a Chiara Beccari, già presente nel tomo la passata stagione quando ancora vestiva la maglia della San Marino Academy e ragionevolmente ancora presente tra le pagine de “La Giovane Italia” ora che fa le fortune della Juventus, il settore femminile del Titano può vantare la menzione di altre cinque ragazze attualmente tesserate in biancoazzurro e comprese nella fascia di età che non va oltre la soglia dei 19 anni: si tratta di Gloria Ciccioli, Aurora De Sanctis, Giulia Sanchi, Alice e Giulia Zaghini. In partite queste ultime hanno fatto tutto il percorso del settore giovanile all’interno del movimento sammarinese, così come la precedentemente citata Beccari - trasferitasi a Vinovo all’inizio della stagione in corso -.



Un progetto di grande spessore che punta i riflettori sull’ottimo lavoro sviluppato in seno al movimento in rosa del calcio sammarinese, in grado di esprimere calciatrici di ottimo valore ed immediatamente pronte a competere in campionati di alto profilo: convocazioni e debutti in Serie B o Coppa Italia delle varie Zaghini, Cecchini, Naghi o Piazzi.