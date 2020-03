Volley femminile, 'Talento & Territorio-L’Italia siete voi': il progetto Fipav sbarca a Bellaria

Sport

Rimini

| 13:10 - 02 Marzo 2020

Il progetto FIPAV sbarca a Bellaria.

Mercoledì 4 marzo l’Idea Volley Bellaria I.M. ospiterà il prof. Luca Pieragnoli, docente tecnico del centro di qualificazione federale nonché allenatore della Nazionale U17 femminile, per una tappa del progetto “Talento & Territorio – l’Italia siete voi”.

“Italia siete voi” è il progetto con il quale la Fipav cerca di avvicinare i propri tecnici a quello delle società che, per qualità, si distinguono a livello giovanile.

Idea Volley Bellaria I.M. è stata scelta poiché inserita tra le migliori società Nazionali sulla base del numero di atlete tesserate nella fascia di età Under 14 – Under 16 (della scorsa stagione sportiva) e sul punteggio ottenuto nell’assegnazione del Certificato di Qualità Settore Giovanile Fipav 2020-2021, (ndr. l’unica ad essere certificata con il Marchio Argento nel territorio di Rimini e Forli)

Il programma della giornata prevedrà due sedute di allenamento, a partire dalle ore 16:30 per il gruppo di atlete U13 e U14 e, a seguire, dalle ore 18:30, per il gruppo U16. Parteciperanno oltre alle nostre ragazze alcune atlete del progetto BVolley di cui l’Idea Volley è parte integrante.

Al termine il prof. Pieragnoli, incontrerà tutti i tecnici presenti dell’Idea Volley Bellaria, Dinamo Pallavolo Bellaria e Bvolley per un briefing conclusivo sull’attività svolta e sul progetto in essere.

La società ringrazia lo staff della Nazionale per aver scelto anche la nostra “piccola” società, ottima occasione per dare lustro anche alla nostra città di Bellaria Igea Marina.