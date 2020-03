Rimini Calcio, il match con la Reggiana al Neri slitta a mercoledì 15 aprile alle ore 20,45

Sport

Rimini

| 12:40 - 02 Marzo 2020

Il match di domenica con la Reggiana slitta a mercoledì 15 aprile alle ore 20,45.



Salta anche la giornata del prossmo week end in serie C almeno nei gironi A e B. La Lega Pro nello stesso tempo ha ufficilizzato le date dei recuperi delle giornate non disputate causa emergenza coronavirus. Eccoli.

mercoledì 18 marzo: recupero gare nona giornata, Rimini-Alma Juventus Fano ore 18,30

mercoledì 1 aprile: recupero gare decima giornata, Cesena-Rimini ore 20,45

mercoledì 15 aprile: recupero gare undicesima giornata, Rimini-Reggio Audace ore 20,45.



Il programma

15 marzo Fermana-Rimini

18 marzo Rimini-Fano

22 marzo Vis Pesaro-Rimini

25 marzo Rimini-Sambenedettese

29 marzo Arzignano-Rimini

1 aprile Cesena-Rimini

5 aprile Rimini-Padova

11 aprile Ravenna-Rimini

15 aprile Rimini-Reggiana

19 aprile Rimini-Piacenza

26 aprile Triestina-Rimini