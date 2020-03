Riqualificazione della biblioteca di Coriano, il comune presenta il progetto

Attualità

Coriano

| 12:07 - 02 Marzo 2020

Interno della biblioteca di Coriano.

Presentato un progetto di qualificazione della biblioteca comunale Battarra e spazi accessori.

La regione Emilia-Romagna stanzia annualmente risorse destinate alla riqualificazione delle biblioteche avvalendosi dell'Istituto per i beni artistici e culturali e naturali.



Nell'ambito di tali finanziamenti l'amministrazione comunale ha presentato un progetto finalizzato alla riqualificazione e manutenzione della sala polivalente adiacente alla biblioteca Battarra, per il miglioramento degli spazi destinati al pubblico e al fine di destinarla a luogo aggregativo e a progetti culturali ed educativi.





Il finanziamento richiesto ammonta a 45.000 euro e verrà utilizzato per il rifacimento dell'impianto elettrico e illuminazione, pavimentazione, controsoffitto e tinteggiatura. Il limite massimo del contributo regionale è del 50% del costo complessivo dell'intervento. L’importante lavoro svolto sulla piazza Don Minzoni è stato propedeutico a questo intervento eliminando le infiltrazioni d’acqua che la sala soffriva sin dalla sua realizzazione.







Domenica Spinelli (sindaco di Coriano): ”Ci auguriamo che il progetto venga finanziato per procedere entro il 2020 alla riqualificazione di un luogo così importante per tutta la comunità. Diventerà uno spazio bello ed accogliente, fruibile per una pluralità di attività e progetti che si inseriranno nel più ampio progetto di innovazione della biblioteca con l'obiettivo di far rivivere l'interesse per la cultura e la conoscenza con un approccio più moderno.”