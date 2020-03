Attualità

Rimini

| 11:52 - 02 Marzo 2020

I sacchi abbandonati nel canale di scolo.

Ancora immondizia gettata dove non si dovrebbe. Il caso è segnalato da un nostro lettore di Santa Giustina di Rimini. I sacchi della spazzatura sono stati lasciati in un fosso del canale che costeggia Hera ostruendolo parzialmente. E' un canale di raccolta di acque piovane. Anche in altri punti sono presenti sacchi di immondizia sparsi.







Per le vostre segnalazioni via Whatsapp: 347 8809485