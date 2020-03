Coronavirus, Hera rinvia l'assemblea pubblica sulla rete fognaria prevista a Viserbella

Attualità

| 11:03 - 02 Marzo 2020

In considerazione delle attuali disposizioni nazionali legate al contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, l’assemblea pubblica, relativa all’ordinanza del Comune di Rimini sulla regolarizzazione degli allacci alla rete fognaria, prevista per martedì 3 marzo alle ore 20,30 presso l’Hotel Oxygen di Viserbella è rinviata a data da definire.



Gli immobili interessati dall’ordinanza si trovano nelle vie Porto Palos, Zambianchi, Del Tritone, Serafini, Proteo, Aretusa, Galatea, Duranti, Brunelli, Colli, Marcaccini, Marchetti, Naiadi, Domeniconi e Serpieri.





Le utenze interessate potranno richiedere informazioni e ulteriori aggiornamenti anche contattando i canali già attivi comunicati nella lettera di invito, telefonando al numero 0541 908462 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, oppure scrivendo a psbo@comune.rimini.it.