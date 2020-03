Coronavirus: il primo caso in Sardegna, un cagliaritano di ritorno da Rimini Era stato in romagna oltre una settimana fa, si trova in ospedale a Cagliari in attesa della verifica del tampone

Attualità Nazionale | 10:29 - 02 Marzo 2020 L'uomo si trova in ospedale a Cagliari in attesa della verifica del tampone. E' un imprenditore cagliaritano 40enne il primo contagiato in Sardegna. Secondo quanto ricostruito l'uomo sarebbe stato oltre una settimana fa a Rimini per una fiera. Si trova in ospedale a Cagliari in attesa della verifica del tampone da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Da diversi giorni aveva una febbre persistente.