A spasso di notte con amici nonostante fosse ai domiciliari, arrestato dai Carabinieri

| 10:22 - 02 Marzo 2020

E' agli arresti domiciliari ma va a spasso nella notte a Coriano, arrestato dai Carabinieri. I militari erano impegnati in un servizio di controllo nel centro della cittadina, non particolarmente frequentato come la maggior parte delle vie dei centri abitati in questi giorni di allerta sanitaria. Il passaggio di una Lancia Y non è sfuggito all'occhio attento dei militari che hanno riconosciuto il guidatore, una vecchia conoscenza delle Forze dell'Ordine. Il mezzo è stato bloccato e l'identità del conducente è stata confermata. Si tratta di un torinese 42enne residente a Coriano che sarebbe dovuto essere ai domiciliari per vecchi reati in materia di stupefacenti. L'uomo era in giro con altri due amici di origine albanese. I militari lo hanno arrestato e portato nelle camere di sicurezza della compagnia di Riccione in attesa del processo per direttissima.